Экс-директор челябинского аэропорта получил три года условно за махинации со страховкой

Андрея Осипова освободили в зале суда Фото: Сергей СОТНИКОВ

Центральный районный суд огласил приговор экс-гендиректору «Челябинского авиапредприятия» Андрею Осипову по делу о мошенничестве со страховкой служебного авто. Ему дали три года лишения свободы условно, испытательный срок — два года. Об этом сообщили в суде.

При этом гособвинитель просил реальный срок —3,5 года лишения свободы и год ограничения свободы после выхода из тюрьмы.

До вступления приговора в силу он будет находиться под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее суд отказался выпускать его из-под домашнего ареста и до ограшения приговора он находился в СИЗО. По версии следствия, Андрей Осипов попал в ДТП на служебной машине и оставил место происшествия. Компенсацию по договору КАСКО не выплачивают, если водитель скрылся с места аварии. Чтобы все же получить деньги от страховой компании, директор поручил своему подчиненному инсценировать ДТП и официально его оформить. По полученным работникам документам выплатили 170 тыс. рублей страховки. Подробностями этой истории с КП-Челябинск поделился один из сотрудников аэропорта. По его словам, ситуация хорошо известна на авиапредприятии.

В начале марта Андрея Осипова задержали сотрудники ФСБ. Сначала его поместили под домашний арест, но бывший директор нарушал условия этой меры пресечения, поэтому суд решил перевести его под стражу.

Андрей Осипов возглавил аэропорт Челябинска 1 ноября 2019 года, а 27 ноября уже презентовал новый терминал, который строили к саммитам ШОС и БРИКС. До этого он руководил аэропортом Мурманска.

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