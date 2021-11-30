В Магнитогорске врач продавала липовые справки об отсутствии коронавируса

Фальшивый ПЦР приобрели 10 жителей Магнитогорска. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Магнитогорске сотрудница больницы делала фальшивые справки об отсутствии ковида. Преступление выявили сотрудники полиции. К тому моменту 36-летняя женщина успела продать 10 таких справок.

— Фактически справки об отсутствии COVID-19 врач делала в обход сдачи анализов. Никаких лабораторных исследований не проводилось, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Чтобы получить одну фальшивую справку, магнитогорцы из своего кошелька платили по 3,5 тыс. рублей. При том, что сдать ПЦР-тест в платной лаборатории стоит дешевле. Таким образом за 10 справок врач заработала 35 тыс. рублей, которые успела потратить по своему усмотрению.

На работницу больницы возбудили уголовное дело. Максимальное наказание, которое ей грозит, 2 года лишения свободы. Врачу избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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