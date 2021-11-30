Новая стела «Город трудовой доблести» в Челябинске будет хорошо видна по ночам

Подсветку предусмотрели еще на этапе проектирования монумента. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске включили архитектурно-художественную подсветку недавно установленной стелы «Город трудовой доблести».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в городе впервые спроектировали и установили монумент сразу с учетом размещения прожекторов.

— Стела получилась великолепной, уникальной. А подсветка только подчеркивает ее стать, — заявила глава Челябинска Наталья Котова. — Отдельные слова благодарности хочу сказать нашим челябинцам, благодаря которым наш город получил столь высокое звание.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» Челябинску присвоили в прошлом году. Место для установки памятной стелы предложили определить самим жителям. На выбор выставили три варианта: сквер напротив главного корпуса ЮУрГУ, площадь Павших Революционеров и Аллея Славы на пересечении улиц Коммуны и Цвиллинга. В результате первый камень для будущей стелы заложили на Аллее Славы.

Памятник создали на основе типового проекта, который используют в нескольких российских городах, получивших почетное звание. Но в Челябинске проект отредактировали: вместо закаленного стекла монумент изготовили из гранита и металлических листов. Изображения рабочих и врачей на пилонах выполнили с никелевым напылением.

Торжественное открытие стелы состоялось 28 ноября. Первое слово на торжественной церемонии дали труженице тыла Людмиле Журавлевой. Она ковала танки на заводе «Станкомаш» будучи еще юной девочкой.

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