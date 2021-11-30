Погаси долги — и не плати пеню: ЦКС предлагает южноуральцам сэкономить 154,8 млн рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами объявляет новогоднюю акцию «Погаси долги». Участие в ней позволит потребителям, которые имеют долги за коммунальную услугу, избежать штрафных санкций в виде уплаты пени.

В период с 1 по 31 декабря 2021 года ЦКС предлагает южноуральцам погасить всю имеющуюся задолженность. После чего штрафные санкции будут отменены — пени будут автоматически списаны.

В настоящий момент общая задолженность потребителей услуги по обращению с ТКО превышает 1 млрд рублей. При этом начисленные пени по неуплаченным платежам составляют 154,8 млн рублей.

Вовремя оплаченные квитанции являются пассивным вкладом жителей региона в благополучие городов и сельских территорий. Собранные средства позволяют качественно оказывать услугу по обращению с ТКО. Региональный оператор обеспечивает вывоз мусора с контейнерных площадок. Мусоровозы подрядчиков компании гарантированно транспортируют коммунальные отходы на мусоросортировочные комплексы и полигоны для дальнейшей обработки, утилизации и захоронения. На тарифные средства региональный оператор также приобретает мусорные баки. На эти цели ЦКС тратит 1 % необходимой валовой выручки.

Напомним, оплатить услугу по обращению с ТКО можно в любом пункте приема платежей, в кредитных организациях, на почте по реквизитам, указанным в квитанции. Провести оплату без комиссии собственники жилья могут через официальный сайт ЦКС www.cks174.ru. Для чего необходимо войти в специальный раздел «Оплата без комиссии для физических лиц» и следовать подсказкам на экране. Также сделать это без комиссии можно через офисы, терминалы и онлайн-сервисы ПАО «Сбербанк России». В населенных пунктах, где нет офисов Сбербанка, оплатить услуги без комиссии можно в отделениях «Почты России».

Подчеркнем, что урегулировать долговой вопрос в рамках новогодней акции ЦКС можно лишь при погашении полной суммы задолженности без учета пени в период с 1 по 31 декабря 2021 года. Частичная оплата коммунальных счетов не будет являться основанием для списания начисленной пени.

СПРАВКА

ЦКС оказывает услугу по обращению с ТКО в 31 муниципальном образовании Челябинской области, которые входят в состав трех кластеров: Челябинского, Карабашского и Магнитогорского.

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