Один человек погиб, двое пострадали в лобовом столкновении машин под Саткой

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

ВИС и Mitsubishi лоб в лоб столкнулись в Саткинском районе. ДТП произошла на 12-м километре дороги Сатка-Бакал вечером 29 ноября, сообщает «Уральский меридиан».

38-летний водитель ВИС выехал на встречную полосу. По какой причине он это сделал, пока выяснить не удалось.

ВИС столкнулся с Mitsubishi Carisma, за рулем которого находился 63-летний мужчина.

Водитель отечественного автомобиля получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия. Пострадали также водители и 62-летняя пассажирка иномарки, обоих с места аварии увезли в больницу.

Известно, что все участники ДТП — жители Саткинского района. Управлявшего ВИС мужчину за последний год трижды привлекали к административной ответственности за нарушение правил движения.

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