В Челябинске иномарка после ДТП выехала на тротуар и врезалась в столб

ДТП случилось рядом с пешеходным переходом
Фото: Ольга ЩАПИНА
ДТП случилось во второй половине дня 30 ноября на перекрестке проспекта Победы и улицы Чайковского в Челябинске.
Как рассказали в ГИБДД города, столкнулись
Datsun и Toyota Camry.
Datsun после удара выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.
— Пострадавших нет, обстоятельства аварии устанавливают, — рассказали в ГИБДД.
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