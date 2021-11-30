В Челябинске иномарка после ДТП выехала на тротуар и врезалась в столб

ДТП случилось рядом с пешеходным переходом Фото: Ольга ЩАПИНА

ДТП случилось во второй половине дня 30 ноября на перекрестке проспекта Победы и улицы Чайковского в Челябинске.

Как рассказали в ГИБДД города, столкнулись

Datsun и Toyota Camry.

Datsun после удара выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.

— Пострадавших нет, обстоятельства аварии устанавливают, — рассказали в ГИБДД.

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