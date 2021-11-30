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Происшествия30 ноября 2021 10:18

В Челябинске иномарка после ДТП выехала на тротуар и врезалась в столб

Авария произошла на проспекте Победы
Елена КОЛЧИНА
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ДТП случилось рядом с пешеходным переходом

ДТП случилось рядом с пешеходным переходом

Фото: Ольга ЩАПИНА

ДТП случилось во второй половине дня 30 ноября на перекрестке проспекта Победы и улицы Чайковского в Челябинске.

Как рассказали в ГИБДД города, столкнулись

Datsun и Toyota Camry.

Datsun после удара выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.

— Пострадавших нет, обстоятельства аварии устанавливают, — рассказали в ГИБДД.

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