Ученые МГТУ им. Г.И. Носова разработали проект по защите биометрических данных

Фото: МГТУ

Созданная модель преобразует отпечатки пальцев в цифровую последовательность с помощью уникального хеш-алгоритма. Даже в случае утечки информации, преобразовать ее обратно в исходное изображение будет невозможно.

Разработка ученых Магнитогорского государственного технического университета направлена на защиту биометрических данных. Специалисты лаборатории «Программные средства защиты информации» разработали алгоритм, который распознает дерматоглифический рисунок на пальце человека и преобразовывает его в математическую последовательность, а затем хранит его в виде хеш-значений.

«Сложность этой работы заключается в преобразовании уникальных папиллярных линий, изгибов, петель и впадин на пальцах рук в математическую зависимость. Ведь с ее помощью система должна будет распознавать человека. Если будет хоть малейшая нестыковка, процесс аутентификации не состоится», — поясняет доцент кафедры информатики и информационной безопасности МГТУ им. Г.И. Носова Ульяна Михайлова.

Ульяна Владимировна подчеркивает, хеш-функция, которая лежит в основе шифрования биометрических данных, необратима и не позволяет восстанавливать исходный массив информации. Поэтому на сегодняшний день — это один из самых надежных способов защиты.

Алгоритм, разработанный в Магнитогорском техническом университете, можно применять к защите любых биометрических данных. Система отлично справится и с хранением базы данных 3D-моделей лица.

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