5G, Арктика и Интернет вещей: чем запомнился Международный телекоммуникационный саммит

Фото: Интерсвязь

В Москве завершился Международный телекоммуникационный саммит. Это специализированная площадка экспертного сообщества, основу которой составляют современные тенденции развития отрасли на мировом рынке. В этом году обсуждаемые темы стали как никогда острыми. Так, основной упор был сделан на быстро развивающуюся, но при этом неоднозначно принятую обществом технологию 5G и ее влияние на повседневную жизнь людей. Также московские эксперты дискутировали о применении спутников: по их мнению, даже несмотря на 100-процентное покрытие ими планеты, для них по-прежнему остается огромное количество “белых пятен”, в том числе на территории России или таких географических точках, как Арктика — из-за отсутствия пользователей. Рассматривались примеры применения технологий 5G и Wi-Fi в тяжелой промышленности.

В работе Саммита традиционно приняли участие телекоммуникационные компании, операторы связи, промышленные производства в лице высшего руководства и топ-менеджмента, руководителей ключевых департаментов и технических подразделений компаний, а также представители государственных структур и экспертного сообщества.

Руководитель Центра промышленного интернета компании «Интерсвязь» Олег Плотников принял участие в Саммите в качестве ментора-эксперта в сфере Интернета вещей и стандарта LoRaWAN. Такая роль уральскому специалисту досталась неслучайно. Интерсвязь стала одним из первопроходцев внедрения этих технологий в стране и на сегодняшний день построила одну из самых больших сетей Интернета вещей среди российских городов.

Опыт и наработанные компетенции, изложенные в практических и обзорных статьях Олега Плотникова, являются для многих специалистов в стране учебным пособием и руководством к действию для развития IoT-сферы. Поэтому доклад представителя Интерсвязи стал одним из ключевых на Саммите.

В частности, эксперт рассказал об активном участии компании «Интерсвязь» в программе создания единого цифрового пространства промышленности «4.0 ru». Реализуется несколько пилотных проектов на крупных предприятиях металлургической и обрабатывающей отраслей. Речь идет, например, о трекинге персонала с помощью анализа информации с камер видеонаблюдения. Компания использует существующую инфраструктуру предприятия, то есть уже установленные камеры. Программа на основе искусственного интеллекта максимально точно и быстро обрабатывает гигантский массив данных и выдает результат. Подобный проект реализован на одном из крупнейших металлургических предприятий Челябинской области — Челябинском трубопрокатном заводе и Первоуральском новотрубном заводе.

Кроме того, компания активно внедряет свои разработки в сфере ЖКХ: уже реализован комплексный проект модернизации электросетей г. Озерска (Челябинская область). Начавшись с системы контроля за уличным освещением, программа была масштабирована до всей городской среды — вплоть до учета расхода электроэнергии, обнаружения аварийных ситуаций и незаконных подключений.

Как отметили принимавшие в работе Саммита эксперты, разработанные компанией «Интерсвязь» технологии применимы в любом секторе промышленности и повседневной жизни и масштабируемы для самых амбициозных задач. Благодаря этому уже сейчас Челябинск стал третьим городом в России по масштабу сети Интернета вещей, а проекты Интерсвязи в сфере ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, сельского хозяйства и экологии реализуются не только в УрФО, но и в Центральном и Дальневосточном федеральных округах.

Для справки: Компания «Интерсвязь» занимает лидирующую позицию на рынке телекоммуникационных услуг Челябинской области. В 2011 году Интерсвязь получила статус федерального провайдера.

На сегодняшний день компания предоставляет качественные услуги в 23 городах и более чем 400 малых населенных пунктах Уральского Федерального Округа. Деятельность компании «Интерсвязь» направлена на предоставление людям современных услуг, удобных электронных сервисов и возможностей, обеспечивающих комфортную и безопасную работу в Сети.

Покрытие базовых станций LoRaWAN от Интерсвязи охватывает 100% территории Челябинска, также сеть работает еще в 16 городах УрФО, включая Екатеринбург.

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