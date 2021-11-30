В Чурилово женщина выжила, попав под грузовой поезд

На жительницу Челябинска наехал грузовой поезд
Фото: Михаил ФРОЛОВ
44-летня женщина попала под грузовой поезд вечером 29 ноября на железнодорожном перегоне Межозерная-Чурилово.
Как рассказали в региональном ЛУ транспортной полиции, пьяная жительница Челябинска шла возле самых рельсов на станции Чурилово.
Машинист грузового состава заметил ее, подал гудок и применил экстренное торможение, но избежать столкновения все рано не получилось.
С места происшествия женщину увезли в больницу. У челябинки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребра. Пострадавшей оказали первую помощь, но от госпитализации она отказалась.
Сотрудники транспортной полиции сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия, в результате которого женщина получила травмы.
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