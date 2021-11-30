KION покажет новый сериал в формате киносториз: уже в декабре южноуральцы познакомятся с проектом о любви «В раю места нет»

KION покажет новый сериал в формате киносториз. Фото: предоставлено МТС

Премьера оригинального сериала KION о временных аномалиях и силе любви «В раю мест нет» с Артемом Ткаченко и Екатериной Вилковой состоится 15 декабря в онлайн-кинотеатре KION. Проект снят в формате киносторис и будет доступен для просмотра в двух форматах: как полный метр или как сериал.

Главные герои сериала — геолог Вика и геофизик Андрей, бывшие любовники, чья душевная рана от расставания еще свежа. Их вызывают на место падения метеорита в глухом лесу - и чувства вспыхивают с новой силой. Но герои не могут быть вместе - глубокое чувство вины не позволяет им быть счастливыми. Ведь из-за их романа, как они считают, погиб муж Вики, а жена Андрея ушла из дома вместе с маленьким ребенком.

Судьба дарит героям еще один шанс - они попадают во временную аномалию и начинают путешествие по прошлому, переживая еще раз все значимые события своей жизни, пытаясь исправить ошибки. В новой реальности Вика и Андрей пытаются поступать «правильно», но каждый раз этого оказывается недостаточно, чтобы переломить судьбу. Шаг за шагом Вика и Андрей по-настоящему открываются друг другу и узнают, что тайны были не только в их жизни...

Главные роли в проекте исполнили Артем Ткаченко («Клиника счастья», «Вампиры средней полосы»), Екатерина Вилкова («Вертинский», «Последний богатырь»), Антон Васильев («Хрустальный», «Звоните ДиКаприо!») и Анна Старшенбаум («Психологини», «Семейный бизнес»).

Как сообщил Эдуард Бордуков, режиссер сериала, проект поднимает тему «ошибочного выбора» – что происходит с человеком, когда он понимает, что связал свою жизнь не с тем партнером. Как найти силы, чтобы закончить эти отношения, преодолеть чувство вины по отношению к близким и страх остаться одному. Герои пытаются вырваться из этой ловушки. Выбраться так, чтобы «не пораниться» самим и не сделать больно близким, но это невозможно. Жизнь – это череда проб и ошибок. Мы встречаем разных людей, благодаря которым либо движемся вперед, либо ходим по кругу, и кажется, что выхода нет – это и происходит с героями. Поэтому для меня в этой истории больше мелодраматизма, а фантастическая составляющая – это форма, позволяющая ярче раскрыть тему.

«В раю мест нет» — один из немногих примеров современной мелодрамы, которая рассказана в жанре фантастики. Это придает истории дополнительный объем и смысловые метафоры. Для зрителя, который любит истории любви, но немного устал от привычных мелодрам, выполненных в одной стилистике, этот проект станет настоящей отдушиной. Авторы предлагают нетривиальное решение вечного вопроса - что такое счастье и как стать счастливым», - подчеркнул Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION, продюсер сериала.

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