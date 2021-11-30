Председатель Заксобрания Челябинской области назначил своих замов

Александр Лазарев провел совещание с заместителями и председателями комитетов. Фото: пресс-служба Заксобрания Челябинской области.

Новый спикер областного парламента Александр Лазарев назначил своих заместителей. Он вступил на должность 16 ноября, сменив Владимира Мякуша.

На посту заместителя будет курировать работу комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию Павел Шиляев. Депутат с 2014 года является гендиректором «Магнитогорского металлургического комбината».

Направление по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, а также аграрный комитет под начало возьмет исполнительный директор «Союза промышленников и предпринимателей» Павел Киселев.

Заместителем, отвечающим за экономическую политику и предпринимательство, стал гендиректор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

Новый человек в руководстве Законодательного собрания — гендиректор правительственного медиахолдинга Олег Гербер. Вполне закономерно, что за ним закрепляется комитет по информационной политике.

Сохранил пост заместителя Юрий Карликанов. Ему новый руководитель предложил курировать работу комитета по строительной политике и ЖКХ.

Остаются на постах замов советник президента «Русской медной компании» Анатолий Еремин и президент ООО «Управляющая компания Южуралзолото» Константин Струков. Первый курирует комитеты по социальной и молодежной политике, культуре и спорту. Второй отвечает за тему экологии.

Также председатель Заксобрания Александр Лазарев сменил Владимира Мякуша на должности руководителя фракции «Единая Россия».

По-прежнему остается вакантным место первого заместителя спикера Заксобрания.

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