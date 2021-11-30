В Челябинске гособвинение запросило 15 лет колонии для матери, которая пьяной убила своего младенца

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинском областном суде состоялись прения по уголовному делу в отношении 23-летней жительницы из Республики Башкортостан. Девушка обвиняется в убийстве своей семимесячной дочери, которую она силой бросила об дверной косяк. Прокурор в ходе прений запросил для обвиняемой реальный срок в колонии.

— Государственный обвинитель предложил суду назначить обвиняемой наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Оглашение приговора планируется 3 декабря 2021 года в 14:00 часов.

Трагедия произошла 4 декабря 2020 года в Орджоникидзевском районе Магнитогорска. Обвиняемая приехала в гости к подруге, у которой распивала спиртное. В какой-то момент девушка схватила свою семимесячную дочь и швырнула об дверной косяк. Пострадавшая получила травму головы, после чего ее отвезли в реанимацию. Через несколько дней девочка скончалась.

В настоящий момент девушка находится в СИЗО. У нее осталась еще одна дочь, рожденная в 2019 году. Следует добавить, что подсудимая ранее также привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru