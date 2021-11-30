Природу Челябинской области рекламируют для туризма на вагонах в московском метро

Фото: нацпарк "Таганай"

Пассажиры московского метро отныне могут познакомиться с достопримечательностями Челябинской области. С 29 ноября начал курсировать тематический поезд «Путешествие по России», в вагонах которых размещена информация о популярных отечественных туристических направлениях. В списке есть национальный парк «Таганай». Кроме того, его панорама была снаружи нанесена на один из вагонов.

Проект был создан Федеральным агентством по туризму совместно с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Его цель - показать и вдохновить пассажиров метро на путешествия по России, рассказать, насколько необычна и контрастна наша страна.

Тематический поезд курсирует по Сокольнической ветке до мая 2022 года. Ежемесячно он будет перевозить до 20 миллионов пассажиров.

В октябре в национальном парке «Таганай» побывала замглавы Ростуризма Евгения Чуханова. Она анонсировала запуск и рекламную кампанию специального сайта, посвященного зимнему отдыху в России. Тогда и стало известно, что отдельный лонгрид будет посвящен нашему нацпарку.

Ранее московский блогер Илья Варламов включил «Таганай» в список мест, где можно встретить Новый год. Он отметил красоту и доступность маршрутов нацпарка, а также посоветовал съездить в это место на 3-4 дня.

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