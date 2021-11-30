В Магнитогорске медсестру больницы заподозрили в торговле ПЦР-справками

Фото: Алиса ТИТКО

В Магнитогорске сотрудники полиции выявили незаконную выдачу справок об отсутствии COVID-19. По факту произошедшего было возбуждено уголовное о подделке документов. Подозреваемой стала медсестра одной из больниц. Об этом сообщили п пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

— За денежное вознаграждение 10 граждан приобрели у 36-летней жительницы Магнитогорска, являющейся работником медицинского учреждения, справки о проведении лабораторного исследования на отсутствие COVID-19 без фактической сдачи необходимых анализов, — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, на продаже справок медсестра заработала 35 тысяч рублей. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

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