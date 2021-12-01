В Челябинске закроют опасный подземный переход

Фото: администрация Советского района

Подземный переход рядом с троллейбусным разворотным кольцом на улице Блюхера законсервируют до начала 2022 года. Об этом сообщили в администрации Советского района Челябинска.

Переходом напротив бывшего Автоматно-механического завода не пользуются уже 15 лет. Часть этого срока туннель под проезжей частью был законсервирован, но металлические ограждения со входов в него неоднократно крали. В результате теперь вход под землю преграждают только мусор и обломки конструкций. Жители поселка АМЗ долгое время жаловались на открытый доступ к небезопасному переходу.

— Осенью этого года объект был передан на обслуживание в МБУ «Геоцентр», которые уже подготовило муниципальный контракт на проведение работ для повторной консервации, — сообщили в районной администрации.

В муниципалитете также планируют организовать экспертизу, чтобы определить, что дальше делать с переходом.

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