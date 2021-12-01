МТС представила AR-спектакль культового московского стрит-арта

Спектакль о стрит-арте с элементами дополненной реальности доступен на MTC Live. Фото: МТС

МТС вместе с Immerse Lab и Human Creative Production создали инновационный спектакль в дополненной реальности, посмотреть который можно в приложении МТС Live. В образовательном формате зритель узнает о знаковых для уличного искусства авторах и их культовых работах, взаимодействовать с которыми можно будет с помощью AR под хип-хоп биты.

Спектакль доступен бесплатно в мобильном приложении MTC Live, которое можно скачать в AppStore и GooglePlay. Совершить прогулку по Москве в дополненной реальности вместе с современными художниками можно в любом городе – для удобства рекомендуется выбрать открытое пространство, например, сквер или парк, или закрытое помещение, в котором много места для передвижения.

Команда проекта оцифровала и воссоздала в дополненной реальности работы пяти художников стрит-арта — интерактивные объекты будут появляться на экране смартфона по мере развития сюжета. Зрителям предложат пробраться через «Кружева» польской художницы Nespoon, подобрать ключи в «Стихограмме» от Zuk Club, отразить нашествие антагониста вместе с «Самолазкои » Кирилла Кто, напитаться мудростью «Черепахи» Жени 0331с и воспользоваться «Бульдозером» Миши Моста.

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