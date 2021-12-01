Водителя госпитализировали после лобового столкновения с грузовиком в Челябинской области

Фото: ОГИБДД Кыштыма

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись вечером 30 ноября в Карабаше.

Как рассказали в ОГИБДД Кыштыма, 37-летний водитель Volkswagen Tiguan, житель Кыштыма, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там его машина лоб в лоб столкнулась с большегрузным Iveco Stralis под управлением 35-летнего миасца.

Водитель Volkswagen получил серьезные травмы. С места происшествия его увезли в больницу.

Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют причины и обстоятельства аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru