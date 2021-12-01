Водителя госпитализировали после лобового столкновения с грузовиком в Челябинской области

Фото: ОГИБДД Кыштыма
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись вечером 30 ноября в Карабаше.
Как рассказали в ОГИБДД Кыштыма, 37-летний водитель Volkswagen Tiguan, житель Кыштыма, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там его машина лоб в лоб столкнулась с большегрузным Iveco Stralis под управлением 35-летнего миасца.
Водитель Volkswagen получил серьезные травмы. С места происшествия его увезли в больницу.
Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют причины и обстоятельства аварии.
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