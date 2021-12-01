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Происшествия1 декабря 2021 5:22

Школьник попал под колеса автомобиля в Челябинске

Мальчик получил травмы
Ирина ФАДЮШИНА
Ирина ФАДЮШИНА
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Фото: ГИБДД по Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

На нерегулируемом переходе улице Кузнецова, 2/1 38-летняя женщина за рулем «Лада Приора» сбила 13-летнего подростка. Инцидент произошел накануне днем.

— В результате ДТП мальчик получил травмы, рекомендовано амбулаторное лечение, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска.

По факту ДТП проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Еще одна авария произошла накануне вечером в Карабаше. Автомобиль Volkswagen Tiguan не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с большегрузным Iveco Stralis. 37-летнего водителя кроссовера госпитализировали с травмами.

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