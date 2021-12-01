В Челябинске будут судить мошенников, отобравших у пенсионеров 90 млн рублей

Жертвами мошенников стали покупатели БАДов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске закончили расследование уголовного дела 13 членов организованной преступной группы. Всех их обвиняют в участии в преступном сообществе и мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, группу создал уроженец Ульяновска. Она была разделена на четыре подразделения, которые работали в разных регионах и выполняли разные функции. Один из отделов находился на территории Южной Европы. Его «сотрудники» обзванивали россиян, преимущественно пенсионеров, которые прежде покупали биологически активные добавки через интернет.

Аферисты представлялись работниками государственных органов и рассказывали, что покупатели БАДов стали жертвой преступления: им продали контрафактные средства. Теперь пострадавшим положена крупная компенсация. Но чтобы получить деньги, необходимо оплатить страховку, хранение в банковской ячейке, инкассацию или иные услуги. Надеясь на скорую выплату, граждане переводили деньги мошенникам по паспортным данным участников преступной группы.

— 101 потерпевшим переведены денежные средства в сумме около 90 млн. рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

13 человек, которых удалось разыскать, сами не обзванивали пострадавших. Они снимали перечисленное обманутыми гражданами деньги со счетов, распределяли доли между сообщниками, передавали средства главарю банды.

Во время следствия наложили арест на собственность подозреваемых: 4 автомобиля, 3 земельных участка, 5 квартир и одно нежилое помещение.

Уголовное дело участников сообщества будет рассматривать Центральный районный суд Челябинска.

— Предполагаемый организатор теневого бизнеса и еще двое сообщников в настоящее время находятся в международном розыске, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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