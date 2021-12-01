В Челябинской области за день 651 человек заболел коронавирусом
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Челябинской области выявили 651 случай заболевания коронавирусом. Количество регистрируемых случаев Covid-19 снижается второй день подряд. С 22 сентября ежедневно оно возрастало.
По данным регионального министерства здравоохранении, за сутки от ковидной пневмонии скончались 29 человек.
Сейчас коронавирусом болеют 12 495 южноуральцев.
За все время эпидемии в регионе коронавирус подтвердил у 129 242 жителей Челябинской области
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