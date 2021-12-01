Из-за гололеда мусоровозы не смогли вовремя выйти в рейс

В Челябинской области минувшей ночью прошли мокрые осадки (дождь со снегом), к утру ударил мороз, что привело к появлению гололеда и сложностям в передвижении по дорогам.

Неблагоприятные погодные условия вынудили скорректировать график вывоза твердых коммунальных отходов. В отдельных муниципальных образованиях мусоровозы подрядчиков регионального оператора будут выходить в рейсы чуть позже обычного — по мере нормализации ситуации.

Особенно сложная обстановка наблюдается в южной и юго-западной частях Челябинской области. По состоянию на 9 утра из-за сильнейшего гололеда мусоровозы не смогли выйти на маршруты в Варненском, Карталинском, Брединском, Чесменской районах, а также в городском округе Локомотивный.

В Увельском районе, где проезжая часть также «превратилась» в каток, произошло ДТП. На скользкой дороге мусоровоз занесло в кювет.

Сложности в движении наблюдаются и в Троицком районе, где на маршруты не вышло несколько мусоровозов.

Затруднен проезд и в Челябинске. Перевозчики сообщают о сложностях с проездом во дворах Ленинского района. Водителям крупногабаритных машин приходится совершать фигуры высшего пилотажа, чтобы, проезжая по скольким дорогам, не задеть припаркованные машины.

Локальные проблемы могут возникать и в других муниципальных образованиях.

ЦКС призывает службы, ответственные за состояние подъездных путей, незамедлительно провести их отсыпку. По мере нормализации дорожной обстановки, вывоз мусора будет возобновлен в обычном режиме.

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