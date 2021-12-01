Родители погибшего в столкновении с такси мотоциклиста потребовали 2 млн рублей компенсации

ДТП случилось на улице Молодогвардейцев. Фото: ГИБДД Челябинска
В Челябинске будут судить 30-летнего водителя такси, после столкновения с машиной которого погиб мотоциклист. Мужчину обвиняют в нарушении правил движения, по неосторожности повлекшем смерть человека.
ДТП со смертельным исходом произошло в 23:45 25 июня на улице Молодогвардейцев в Челябинске.
По версии следствия, местный житель за рулем Skoda Rapid выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с мотоциклом Suzuki. 30-летний водитель Suzuki скончался на месте аварии.
Водитель Skoda во время расследования полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается. На его автомобиль наложили арест.
— Родителями погибшего мотоциклиста заявлен гражданский иск о возмещении морального вреда на сумму 2 млн. рублей, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Рассматривать уголовное дело будет Курчатовский районный суд Челябинска.
Стоит отметить, что непосредственно перед столкновением мотоциклист уходил от преследования ГИБДД: байкер не остановился по требованию полицейских, а наоборот, начал набирать скорость. При этом он совершал опасные маневры и управлял мотоциклом без прав. Водительское удостоверение у него ранее отобрали за нарушение правил движения.
Погоня попала на запись камер уличного наблюдения. На кадрах видно, как мотоциклист проигнорировал запрещающий сигнал светофора, проехал между остановившихся иномарок и свернул на улицу Молодогвардейцев в сторону проспекта Победы. За нарушителем следовали две машины с мигалками.
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