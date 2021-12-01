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Общество1 декабря 2021 9:18

«Моя супер-мама»: в Челябинске прошел творческий конкурс, посвященный Дню матери

При поддержке общественного движения «Соцгород» и его лидера, депутата Госдумы VII созыва Андрея Барышева
Источник:kp.ru
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Фото: Соцгород

Фото: Соцгород

В конкурсе приняли участие более 70 юных челябинцев, которые выразили свою любовь к маме через рисунки и видео-поздравления. Трогательные, смешные, добрые — все работы участников флешмоба можно увидеть в группе общественного движения «Соцгород» «ВКонтакте».

Фото: Соцгород

Фото: Соцгород

Фото: Соцгород

Фото: Соцгород

В ближайшее время определятся победители конкурса, которые будут выбраны с помощью рандомайзера (генератора случайных чисел). Они получат билеты в «Уральскую молнию» на каток.

Фото: Соцгород

Фото: Соцгород

В прошлом месяце «Соцгород» объявлял конкурс, посвященный Дню отца. Самыми активными его участниками стали ребята из школы №8 Центрального района г. Челябинска. Они были награждены билетами в кино и на колесо обозрения.