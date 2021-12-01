Челябинка создала детский новогодний квест, который запускается через «умную колонку»

Вот такой новогодний городок Ксения делала своему сыну в прошлом году. Фото: "Хорошие новости Челябинска"

Переводчик Ксения Коган из Челябинска создала новогодний квест, который можно запустить через Яндекс.Алису. Как пришла идея создать необычный «адвент», девушка рассказала Hornews.com.

Ксения Коган ежегодно готовит «адвенты» для сына Макса. В этом году она решила создать приключенческий квест, который можно пройти с помощью Яндекс.Алисы. Запускаешь голосовой помощник, говоришь «Запусти навык Адвент 2022» и квест начинается. Всего его могут пройти около 80 тысяч детей. По сюжету Дед Мороз получил сигнал с мольбой о помощи с какой-то дальней планеты, и теперь летит туда на ракете, каждый день отсылая сообщения своему помощнику — то есть ребенку.

— Все роли в квесте — трансформера Оптимуса Прайма, Гусеницу, Медведя по имени Белка, грузовичка Грейв Диггера — озвучивал муж. Это около десятка персонажей и больше часа озвучки! — рассказала «Хорошим новостям» Ксения.

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