Губернатор Алексей Текслер наградил лучших аграриев

Фото: Минсельхоз Челябинской области

Победители областного конкурса в агропромышленном комплексе стали участниками торжественного приема и получили дипломы губернатора. Более 3 млн рублей направлено на премирование лучших агрономов, доярок, комбайнеров, механизаторов, которые внесли большой профессиональный вклад в стабильную работу сельскохозяйственной отрасли в 2021 году и обеспечение продовольственной безопасности. Всего определено 62 победителя в 32 номинациях.

Фото: Минсельхоз Челябинской области

— В этом году наша область пережила масштабные снежные бураны, затяжную засуху, серию крупных пожаров. Непосредственно в сельском хозяйстве — вспышки птичьего гриппа и африканской чумы свиней. Есть свои издержки в отрасли и в связи с пандемией коронавируса. Но все эти проблемы наши аграрии решают, а также продолжают создавать новые производства и осваивать инновационные технологии, — подчеркнул, обращаясь к участникам приема, глава региона Алексей Текслер. — Начиная с прошлого года, в области активно вводятся в эксплуатацию новые молочные фермы с современной технологией беспривязного содержания и доильными залами. В этом году новая молочная ферма на 900 голов появилась в фермерском хозяйстве Айдарха на Карсакба ева в Агаповском районе. Расширяют молочное производство в хозяйствах «Коелги нское» и «Черновско й». В следующем году планируется завершить строительство нового молочного комплекса на 2600 голов в племзаводе «Россия».

Фото: Минсельхоз Челябинской области

Главный зоотехник племенного завода Александр Айсвирт в этом году победил в номинации «Лучший главный зоотехник», а сам племзавод стал лучшей сельхозорганизацией в своей подгруппе — среди организаций численностью работающих от 101 до 250 человек.

— В сутки производим 40 тонн молока, которое поставляется на молочный завод Челябинска и продается под известной маркой «Первый вкус». Чтобы его получить, нужно иметь хороших специалистов, скот очень хороший, и культура производства должна быть на высшем уровне, — говорит Александр Айсвирт. — Нужны высококачественные энергетические корма. Ежегодно в нашем хозяйстве мы обновляем машинно-тракторный парк, покупаем комбайны, увеличиваем зарплату рабочим.

Фото: Минсельхоз Челябинской области

Лучшими сельхозорганизациями в этом году также стали ООО «Хлебинка» из Верхнеуральского района (группа организаций до 100 работающих) и ООО «Совхоз «Береговой» (Каслинский район, группа организаций свыше 250 человек работающих). Лучшими отделениями (бригадами) по животноводству признаны отделение Сергея Суслова из СПК Коелгинское им. И.Н.Шундеева и Айгуль Асабаевой из крестьянского хозяйства «Карсакбаев КБ».

Традиционно в конкурсе АПК определены лучшие муниципальные районы. В 2021 году первое место завоевал Верхнеуральский район, второе — Сосновский, третье — Октябрьский район.

Фото: Минсельхоз Челябинской области

Сосновский район уже несколько лет подряд занимает первое место в регионе по сбору картофеля. Как отметил губернатор, именно в Сосновском районе в фермерском хозяйстве Торо джа Махма дова и в компании «Агромаксура ла» применяют суперсовременные технологии хранения овощей и картофеля, которые значительно, до 9 месяцев, увеличивают сроки хранения продукции. Как оказалось, лучший агроном по выращиванию картофеля и овощей открытого грунта Домуллобобо Бобоев работает в хозяйстве Тороджа Махмадова.

— В основном мы выращиваем овощи, — рассказывает о хозяйстве Домуллобобо Абдуджалолович. — Начали этим заниматься в 2015 году с площади 250 гектаров, а в этом году площади овощных культур достигли у нас 950 гектаров. 350 гектаров — это площади под орошением. Те культуры, который мы выращивали на поливе — капуста, морковка, лук и свекла — урожай неплохой. Средняя урожайность по картофелю — 235 центнеров с гектара. На следующий год мы планируем увеличить площади овощных культур. В следующем году по мелиорации мы планируем ввести еще 200-250 гектаров, это позволит нам на 15-20% улучшить результат. Картофеля можем посадить до тысячи гектаров, но нам нужна земля. Нам обещали помощь в решении этого вопроса вместе с управлением сельского хозяйства Сосновского района и Минсельхозом региона. В этом году мы хотим воспользоваться субсидией на элитные семена, поэтому мы недавно заключили контракты с германскими поставщиками семян для приобретения элитных сортов картофеля.

О суперсовременной системе хранения продукции в хозяйстве рассказал главный инженер Максим Нехайчук:

— Складские помещение рассчитаны сегодня на хранение 50 тыс.т продукции, но пока заполнены наполовину. В этом году у нас «выстрелил» лук, мы заполнили два хранилища. Картошки на хранении уже 18 тыс. т, постоянно идет отгрузка. Хранилища трех видов: комбинированные (холодильник и ветронаддув), отдельно система «Дракон» и шахтные хранилища. Мы сейчас модернизируем их по системе интегрирования, объем модернизированных хранилищ увеличили в этом году на 3,5 тысячи кубометров, попробовали новую систему технологии хранения на луке. Интегрированная система хранения помогает нам увеличить сроки хранения продукта до 9 месяцев. В этом году зима поздняя, поэтому до конца ноября работали холодильные установки. При установлении низких температур переходим на систему ветронаддува, экономим электроэнергию, чтобы держать низкую цену на рынке. И идем по пути более точных настроек. Если раньше у нас были погрешности по температуре на полградуса, то сейчас точность до 0,1 градуса. Это позволяет обеспечивать высокое качество продукции.

Фото: Минсельхоз Челябинской области

Тема роста стоимости материальных ресурсов, господдержки также звучала сегодня на губернаторском приеме. По словам Алексея Текслера, в 2022 году увеличатся субсидии до 314 млн рублей на приобретение техники и оборудования и сразу вдвое — до 200 млн рублей — на удобрения, чтобы компенсировать рост цен на них. Общие региональные ассигнования на сельское хозяйство увеличатся на 24% по отношению к 2021 году. 120 млн рублей в виде субсидий на модернизацию будет направлено на поддержку птицеводства. Это необходимо, чтобы отрасль не теряла своих позиций, а продукция оставалась доступной для абсолютного большинства южноуральцев.

В этом году лучшими птицефабриками стали: в мясном направлении — Нагайбакский птицеводческий комплекс, в яичном — Магнитогорский. Залуженные награды вручены лучшим звеньям птичниц-операторов на птицефабриках «Чебаркульская птица» и «Равис».

Определены лучшие работники в рыбохозяйственной отрасли, лучшие специалисты в тепличных хозяйствах, операторы машинного доения, бригадиры в мясном животноводстве, кондитеры, ветеринарные врачи и фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств.

Лучшими комбайнерами в 2021 году стали Ильдар Хасанов (АО «Совхоз Акбашевский, Аргаяшский район) и Сергей Поряков (СХПК «Беловский», Чесменский район). Лучшими механизаторами — Рамил Галеулин (СХПК «Черновской», Миасский городской округ) и Александр Кургин (СХПК «Беловский», Чесменский район). Губернатор выразил уверенность, что общественное признание заслуг аграриев будет способствовать дальнейшему профессиональному росту и развитию предприятий и фермерских хозяйств и пожелал всем исполнения намеченных планов. «Вы научились достойно отвечать как на климатические, так и на экономические вызовы. Я искренне хочу, чтобы следующий год стал для нашего сельского хозяйства началом стабильного и благополучного времени», — отметил Алексей Текслер.