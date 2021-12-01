140 спортсменов из 22 стран мира выступят на Кубке мира по сноуборду на «Банном»

Фото: Минспорта Челябинской области

Стал известен предварительный состав участников Кубка мира по сноуборду, который пройдет на курорте «Банное» 11 и 12 декабря. В престижном международном турнире примут участие порядка 140 спортсменов из 22 стран мира. Перспективные спортсмены и звезды мирового сноубординга поборются за награды в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.

По предварительным данным, за сборную России выступят двукратный олимпийский чемпиона Вик Вайлд, чемпионы мира Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, София Надыршина и еще порядка 20 спортсменов. Челябинскую область на «домашнем» этапе Кубка мира представят Ярослав Степанко из Златоуста, Степан Наумов и Мария Волгина из Миасса.

Согласно проекту программы 9 и 10 декабря пройдут официальные тренировки участников турнира. Церемония открытия турнира запланирована на 11 декабря в 12:30, затем состоятся финальные заезды среди мужчин и женщин в параллельном слаломе-гиганте, по окончании — церемония награждения. 12 декабря финальные заезды уже в параллельном слаломе начнутся в 12:30, после чего также пройдет церемония награждения.

— Наш этап Кубка мира по сноуборду на Банном так полюбился болельщикам. Сюда приезжают любители скорости, драйва и экстрима. Здорово, что у них есть возможность быть причастными к престижным международным соревнованиям и отлично провести время в живописной локации, — отметил министр физической культуры и спорта Челябинской области Максим Соколов.

Билеты уже в продаже. Приобрести их можно на сайте курорта «Банное» по ссылке https://bannoye.com, а также в кассах ГЛЦ «Банное» и кассах продажи путевок в г. Магнитогорске. Стоимость зависит от категории билета и сектора. Цена варьируется от 300 до 1500 рублей. Детский тариф начинается от 150 рублей.

Отметим, что на мероприятии будут четко соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора, вход на будет осуществляться при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном за последние 6 месяцев COVID-19 и паспорта. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется.

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