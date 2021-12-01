В мэрии Челябинска не согласились с критикой ГИБДД по поводу Комсомольского проспекта

По данным ГИБДД, количество аварий в августе-сентябре выросло с 74 до 100. Фото: google.ru/maps

В мэрии Челябинска ответили на критику со стороны ГИБДД города. В Госавтоинспекции накануне заявили, что на Комсомольском проспекте повысилась аварийность после проведенного минувшим летом ремонта и изменения схемы движения. Эксперты ГИБДД указывали на путаницу из-за несвоевременно удаленной, изношенной или еще не нанесенной, а также скрытой под неубранным снегом дорожной разметки.

В городской администрации сообщили, что срок выполнения работ по ремонту и организации движения на Комсомольском проспекте официально продолжается до 20 декабря.

— Часть мероприятий до настоящего времени не завершена. Соответственно, статистика аварийности, приведенная ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску за период с августа по октябрь текущего года (во время проведения работ на объекте) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, не корректна, — заявили в мэрии.

Там добавили, что удалили старую разметку на участке между Свердловским проспектом и улицей Чайковского по требованию ГИБДД, но не получали от Госавтоинспекции официальных документов относительно других обнаруженных на Комсомольском проспекте недочетов.

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