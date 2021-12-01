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Общество1 декабря 2021 10:45

В Магнитогорске главного технолога муниципального предприятия поймали на взятке

Он получил 1,8 млн рублей от предпринимателя
Елена КОЛЧИНА
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Предприниматель передал сотруднику МУПа 1,8 млн рублей

Предприниматель передал сотруднику МУПа 1,8 млн рублей

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Магнитогорске возбудили уголовное дело в отношении главного технолога муниципального предприятия и директора коммерческой фирмы. Первого подозревают в получении, второго – в даче крупной взятки. Преступление выявили сотрудники ФСБ.

Как рассказали в региональном СУ Следственного комитета, директор фирмы заплатит 1,8 млн рублей представителю МУПа, чтобы получить муниципальный контракт по поставке оборудования.

Сейчас продолжается расследование.

Ранее в Челябинске к условному сроку приговорили бывшую сотрудницу областного министерства тарифного регулирования. Чиновница получила 50 тыс. рублей за незаконную помощь предпринимателю в установке выгодных тарифов на электроэнергию.

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