В минздраве Челябинской области рассказали, заменит ли назальная вакцина от коронавируса уколы

В Челябинской области нет недостатка в вакцинах Фото: Кирилл САДЫКОВ

Назальная вакцина от коронавируса, скорее всего, будет дополнением к существующим вакцинам. Об этом на пресс-конференции в «Комсомольской правде» сообщила замминистра здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.

— Сейчас проходят исследования по назальной вакцине. Есть мнение, что она будет использоваться как дополнительный барьер для вируса. Пока точных данных о том, что ей можно заменить традиционную, нет, — рассказала Татьяна Колчинская.

В Челябинской области, по данным минздрава, сейчас нет недостатка в вакцинах: 232 271 доз «Спутника V», 90 тысяч доз «Спутника Лайт». В субботу, 4 декабря, в регион придет еще 57 тыс. доз однокомпонентной вакцины.

— Вчера мы получили большую партию «ЭпиВакКорона» — 60 тысяч доз. В ближайшее время они будут направлены в медорганизации, — добавила Татьяна Колчинская. — Также в пунктах вакцинации около 5 тысяч доз «Ковивака».

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