В Челябинске нашли фирму, которая займется проектированием нового моста через реку Миасс

На проектирование моста потратят 30 млн рублей. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Комитет дорожного хозяйства Челябинска подвел итоги аукциона по проектированию нового моста через реку Миасс, который соединит между собой улицы Энгельса и Краснознаменной. Победителем торгов стала местная фирма «УралДорПроект», предложив за свою работу сумму в 30 млн рублей. Информация об этом содержится на сайте Госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 32,3 млн рублей. В торгах принимали участие девять фирм – все они существенно снизили цену, в результате чего организатору пришлось выбирать победителя по критерию «Квалификация участников закупки».

Отметим, что победивший ООО «УралДорПроект» подавал ранее в УФАС жалобу на завершенную закупку по проектировке моста через реку Миасс. Антимонопольное ведомство проверило информацию и отменило итоги аукциона. В результате комитету дорожного хозяйства Челябинска пришлось во второй раз проводить торги.

Теперь подрядчику нужно будет провести все необходимые измерения. Это следует сделать до 20 февраля следующего года. После этого у фирмы будет еще 13 месяцев на создание проекта будущего моста, согласование его с администрацией Челябинска и прохождение Главгосэкспертизы. Проект, таким образом, должен быть полностью готов весной 2023 года. Возведение моста не начнется раньше этого срока.

Помимо основной конструкции моста подрядчик обязан продумать связь дороги с ближайшими улицами — на всем участке от Братьев Кашириных до Труда. Необходимо также просчитать устройство пешеходных дорожек, ливневой канализации, мест для проезда велосипедистов и установки фонарей.

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