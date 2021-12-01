Выпускница лицея из Челябинска до последнего момента не знала, что станет женщиной года по версии журнала Glamour

Екатерина Шиляева одержала победу на Европейской олимпиаде по информатике для девушек. Фото: СОЦСЕТИ

Выпускница челябинского физико-математического лицея № 31 Екатерина Шиляева до последнего момента не знала, что станет женщиной года по версии журнала Glamour. Как рассказала девушка информационному агентству «Уральский меридиан», она сначала дала редакции интервью по случаю победы на Европейской олимпиаде по информатике, а потом ее пригасили в качестве гостя на церемонию награждения.

— Получение награды для меня было сюрпризом, я не ожидала, что меня вызовут на сцену и что-то дадут, – рассказала Екатерина.

Екатерина Шиляева вместе с еще одной выпускницей из Екатеринбурга Алисой Гладченко (тоже победительница олимпиады) разделила приз в номинации «Команда года». Напомним, старшеклассницы заняли абсолютное первое место на соревнованиях, набрали максимальный балл и выполнили сложнейшее задание, одолеть которое смогли только 15 из 156 участниц.

— У нас в школе был лагерь, в котором занимались компьютерными науками, я туда поехала после 5 класса, там, в основном, занимались робототехникой, но были и занятия по языку Python, на них у меня сразу стало получаться лучше, чем у остальных, учителя обратили на меня внимание, – рассказала Екатерина информационному агентству «Уральский меридиан».

Весной этого года Екатерина Шиляева победила также на всероссийской олимпиаде по информатике. Сейчас она продолжает совершенствовать знания и умения в области информационных технологий. Девушка закончила челябинский физико-математический лицей №31 и поступила в Санкт-Петербургский госуниверситет, где теперь учится на программиста.

Добавим, женщинами года признали также Чулпан Хаматову, Юрию Пересильд, Ирину Старшенбаум, Катерину Гордееву и Киру Коваленко.

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