«Инвитро»: количество положительных результатов тестов на ВИЧ снизилось в 3 раза

В честь Всемирного дня борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД) «Инвитро», одна из крупнейших российских компаний, специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинских услугах, провела масштабное исследование и проанализировала спрос на лабораторные тесты для скрининга ВИЧ-инфекции в период с 2018 по 2021 год.

По итогам исследования выяснилось, что ежегодно около 1 миллиона пациентов обращаются в «Инвитро», чтобы сдать тест на ВИЧ. При этом количество положительных результатов в 2021 году снизилось по отношению к 2020 году в 3 раза.

Женщины сдают тест на ВИЧ чаще, чем мужчины. Вот как распределились данные по полу: 57% — женщины, 43% — мужчины. Анализ на ВИЧ сдают пациенты всех возрастных групп, но чаще — в возрасте от 18 до 50 лет, при этом пик спроса приходится на группу от 29 до 36 лет.

ВИЧ-инфекция — это медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Размножаясь, ВИЧ поражает клетки иммунной системы, в результате чего количество их постепенно уменьшается и у инфицированного человека развивается иммунодефицит. Нарушения в иммунной системе приводят к снижению сопротивляемости организма ВИЧ-инфицированного и развитию вторичных (оппортунистических) инфекций — болезней, вызванных условно-патогенными бактериями, вирусами и грибками и сравнительно редко встречающихся у людей с нормально функционирующей иммунной системой. У ВИЧ-положительных именно оппортунистические инфекции становятся главной причиной смерти.

ВИЧ-инфекция протекает медленно и почти бессимптомно в течение длительного времени. С момента заражения ВИЧ до развития СПИДа обычно проходит от 5 до 15 лет, но только в том случае, если вовремя не начата специфическая терапия.

Способ замедлить развитие ВИЧ-инфекции — антиретровирусная терапия (АРВТ) — препараты, которые подавляют размножение вируса и улучшают работу иммунной системы. АРВТ не избавляет от ВИЧ, но продлевает и повышает качество жизни инфицированного человека. Предполагаемая продолжительность жизни человека с ВИЧ-инфекцией, получающего АРВТ, не отличается от таковой в общей популяции людей. Более того, человек, принимающий препараты АРВТ и достигший неопределяемого уровня вирусной нагрузки, безопасен для своего сексуального партнера, даже в том случае, если занимается с ним сексом без презерватива. Также АРВТ помогает снизить риск развития осложнений ВИЧ-инфекции: онкологических заболеваний, оппортунистических инфекций, снижения умственных способностей и прочее.

Тестирование на ВИЧ-инфекцию позволит избавиться от неопределенности, связанной с тревожными размышлениями о том, что у вас может быть ВИЧ-инфекция, но вы не знаете об этом. Своевременное обнаружение ВИЧ позволяет вовремя начать антиретровирусную терапию и избавиться от риска развития оппортунистических инфекций, а также защитить от инфицирования вашего партнера.

По официальным данным на 31 декабря 2020 года, общее число ВИЧ-инфицированных на территории России составило более 1, млн. человек. При этом в мире, по состоянию на 2020 год, всего насчитывалось более 37,7 млн.

Комментирует Екатерина Терентьева, врач-терапевт, руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро»:

— За четыре года, с 2018 по 2021, мы смогли собрать достаточно данных, указывающих на то, что люди стали более осознанно относиться к своему здоровью. Мы учитывали количество тестов на ВИЧ-инфекцию, сданных в медицинских офисах «Инвитро». Доля положительных результатов в 2020-21 гг. снизилась по сравнению с предыдущими годами, что, возможно, свидетельствует о повышении уровня ответственности за себя и близких людей. При этом то, что общее количество людей, которые сдают тест на ВИЧ не сократилось в период пандемии, не смотря на карантинные меры и смещение фокуса внимания в сторону COVID-19, говорит о том, что люди продолжают проявлять осознанность и помнят о серьезности этой угрозы.

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