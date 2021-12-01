Челябинец обманом выманил 10 млн рублей у знакомых и проиграл почти все деньги на ставках

Челябинец обещал своим знакомым электронику и запчасти от автомобилей по значительным скидкам. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинске перед судом предстанет мужчина, который обманул своих друзей и знакомых на крупную сумму денег. Он обвиняется в совершении преступления по ч.2-4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемый в период с октября 2020 по май 2021 года обманом брал деньги у своих знакомых, обещая им электронную технику, запчасти от автомобилей и другие вещи со значительными скидками. Однако полученные средства мужчина тратил на себя либо на ставки в букмекерских конторах.

— Размер ущерба, причиненного 71 потерпевшему, составил более 10,8 млн рублей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело в отношении мужчины будет рассмотрено по существу в Центральном районном суде Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru