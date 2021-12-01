В Челябинске маньяк попытался напасть на женщину в лифте

Инцидент произошел в микрорайоне «Академ Riverside»

В Челябинском микрорайоне «Академ Riverside» маньяк попытался напасть на женщину в подъезде. Инцидент произошел накануне в доме 97а по улице Университетская набережная. Камера, установленная в лифте, смогла запечатлеть лицо мужчины. Едва не ставшая жертвой женщина рассказала в соцсетях, с чего все началось.

Фото: Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи / vk.com

—Ехала с ним вместе в лифте, сопровождалось все словами: «мы с вами едем умирать». [Потом] ломился в квартиру, когда я уже успела закрыться, — написала женщина в группе «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» во «Вконтакте».

Женщина уже подала заявление в полицию. Кроме того, она указала, что у мужчины при себе было холодное оружие.

В настоящий момент полицейские проводят проверку. Также в обстоятельствах происшествия разбирается отвечающая за дом охрана «Академ-безопасность».

Если вам известно что-либо о мужчине на фотографии, то информацию о нем просят сообщать по телефону 02 или по номеру +7 (351) 225-48-28.

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