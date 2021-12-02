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Происшествия2 декабря 2021 4:29

В Челябинске трое мужчин похитили девушку

Соседи слышали крики о помощи, но не решились выйти из квартир
Елена КОЛЧИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Кадры записи с камеры домофона. Фото: Челябинск №1/t.me, vk.com/achnov

Кадры записи с камеры домофона. Фото: Челябинск №1/t.me, vk.com/achnov

Трое неизвестных в ночь с 1 на 2 декабря похитили молодую женщину из дома №29А на улице Салавата Юлаева в Челябинске. Двое мужчин вынесли девушку из подъезда, один держал за ноги, другой за плечи. Третий участник похищения сопровождал сообщников. Происшествие сняла видеокамера домофона, хотя один из похитителей и пытался заслонить объектив рукой.

Первыми о случившемся сообщили соседи. Они слышали крики девушки и наблюдали за похищением через дверные глазки и домофон, но выйти и помочь никто не решился.

В челябинском управлении МВД подтвердили, что жители дома сообщили об инциденте.

— Сообщение зарегистрировано в отделе полиции «Северо-Западный». В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, — рассказали в УМВД.

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