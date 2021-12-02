В Челябинской области начали прием вопросов для прямой линии с губернатором

Алексей Текслер в прямом эфире ответит на вопросы жителей Челябинской области Фото: Валентина ВАГАНОВА

Прямая линия с участием губернатора Челябинской области Алексеем Текслером состоится 8 декабря. Эфир стартует в 12:00. Трансляцию будут вести телеканалы и официальные страницы правительства Челябинской области во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Facebook.

Как сообщили в пресс-службе правительства, принимать обращения от жителей региона начинают 2 декабря. Задать вопросы губернатору можно по телефону горячей линии 8 800 500 74 50. Операторы будут принимать звонки ежедневно с 8:00 до 20:00.

Получить ответ от главы региона можно попытаться и через интернет. Для этого необходимо нажать на кнопку «Задать вопрос» на сайте спроситекслера.рф. Оставить заявку анонимно не получится: необходима авторизация через портал Госуслуг. Те, кто зарегистрирован на портале, смогут отправить вопрос в письменной форме или выслать видеообращение длительностью не более минуты.

Ранее Алексей Текслер косвенно поучаствовал в прямой линии президента Владимира Путина. Губернатор перезвонил челябинке, которая задала главе государства вопрос о городском общественном транспорте.

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