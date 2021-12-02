«Люди никогда не видели таких денег»: Сергей Смышляев прокомментировал данные о средних зарплатах в России

Фото: "Родина"

Первого декабря Росстат опубликовал информацию о росте средней заработной платы россиян в сравнении с 2020 годом. Аналитики пришли к выводу, что на момент осени 2021 зарплата выросла на 9,6%, составив 54 687 рублей. В прошлом году эта сумма была меньше — 49 259 рублей.

По этим же данным, в Челябинской области средняя зарплата населения составила 42 512 рублей, что меньше дохода свердловчан (50 тысяч рублей), но больше курганских соседей (35 315 рублей). Однако сами жители региона придерживаются иного мнения: в социальных сетях южноуральцы опровергают официальные данные и называют средний уровень зарплаты в 20-23 тысяч рублей. Список вакансий крупнейших сервисов поиска работы «HH»и «Работа.ру» изобилует предложениями от челябинских работодателей со средней зарплатой в 22 тысячи рублей.

Лидер челябинской «Родины» и предприниматель Сергей Смышляев резко высказался об официальной статистике Росстата касаемо зарплат на Южном Урале:

Фото: "Родина"

«Можно вспомнить анекдот про то, что «в среднем, мы едим голубцы». Никогда простой и честный работник с белой зарплатой не видел таких сумм в своих расчетных листах, поэтому не ясно, кто кого обманывает — сами работодатели в своих отчетах, или кто-то рисует красивые цифры для Москвы», — прокомментировал Сергей Владимирович.

По его словам, «средняя зарплата даже у бюджетников повысилась лишь на 5,6%, чего говорить о работниках производства и сферы услуг».

«Для того чтобы реально повысить доходы населения, необходимо бороться с инфляцией. В нашей истории уже был этап, когда каждый стал миллионером, но ничего не мог купить на эти деньги. Цены в магазинах растут каждую неделю, и работники порой даже не успевают менять ценники. И вот это — настоящая беда», — резюмировал общественник.