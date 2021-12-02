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Здоровье2 декабря 2021 6:27

В Челябинской области за день коронавирусом заболели 647 человек

Количество больных продолжает снижаться
Елена КОЛЧИНА
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Коронавирусом сейчас болеют более 11,5 тыс. жителей Челябинской области

Коронавирусом сейчас болеют более 11,5 тыс. жителей Челябинской области

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области более двух месяцев ежедневно росло количество выявляемых случаев коронавируса. Но на этой неделе оно начало снижаться. По данным регионального минздрава, за последние сутки зарегистрировали 647 новых случаев Covid-19, в том числе 4 — у школьников. Днем ранее сообщали о 651 новом заболевшем.

За сутки 30 человек умерли от ковидной пневмонии.

Сейчас коронавирусом болеют 11 606 жителей Челябинской области.

За все время эпидемии в регионе диагноз Covid-19 подтвердили у 129 889 человек.

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