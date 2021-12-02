В Челябинске спасли щенков из канализационного люка

Спасатели вытащили щенков из глубокого колодца. Фото: управление безопасности жизнедеятельности Челябинска

В Челябинске провели операцию по спасению двух маленьких щенков. Попавших в беду животных заметили рядом со своим местом работы сотрудники авторазбора на Свердловском тракте. По неизвестной причине щенки оказались на дне канализационного люка глубиной около двух метров. Челябинцы не смогли сами достать животных и обратились за помощью к спасателям.

— В люке не было ответвлений, так что щенков удалось быстро обнаружить и вытащить. Применение специальных средств не понадобилось, — рассказал спускавшийся в люк сотрудник городской службы спасения Родион Пряхин.

Как уточнили в пресс-службе челябинского управления безопасности, щенки не пострадали. Спасенных животных передали работникам авторазбора.

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