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Общество2 декабря 2021 7:21

Челябинцы останутся без салюта на Новый год

Уже который год челябинцы пускают фейерверки сами
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
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Ежегодно мэрия публикует список мест, где челябинцы могут сами пускать салюты 31 декабря

Ежегодно мэрия публикует список мест, где челябинцы могут сами пускать салюты 31 декабря

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В новогоднюю ночь челябинцам снова придется довольствоваться салютами во дворах. Большой городской салют 31 декабря не запланировали. Об этом КП-Челябинск рассказали в мэрии города.

— Праздничный фейерверк, посвященный Новому году, не планируется, — сообщили в администрации Челябинска.

Тем не менее, 25 декабря должна пройти большая елка главы Челябинска Натальи Котовой. По плану — в МАУ «Челябинский центр искусств «Театр+Кино».

Программа новогодних мероприятий в Челябинске еще прорабатывается — как можно будет развлечься в праздничные выходные, будет ясно позже.

Последний раз салют на площади Революции 31 декабря запускали аж в 2017 году. А последующие пять лет мэрия определяла точки, где челябинцы сами могут запускать фейерверки — обычно это берега озер или точки на реке Миасс. Список разрешенных мест на этот год пока не опубликован.

Каким будет главный ледовый городок Челябинска в 2022 году: тематика, скульптуры и горки. Все новости о праздновании Нового года 2021-2022 — в подборке «Комсомолки».

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