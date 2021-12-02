Райффайзенбанк вместо новогоднего корпоратива направит деньги на благотворительность

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк вновь направит на благотворительность средства, которые не потратили в течение года из-за пандемийных ограничений на проведение различных внутренних мероприятий, в том числе новогодних вечеринок для сотрудников по всей стране. Партнер акции — сервис Добро Mail.ru. Сумма пожертвований составит более 47 млн рублей.

«В прошлом году мы, вынужденно отменяя новогодние мероприятия во всех городах нашего присутствия и не желая лишать людей праздника, нашли, как нам кажется, замечательное решение: не просто отдать деньги на добрые дела, а дать возможность каждому сотруднику самому решить, кому он хочет помочь в канун Нового года, — говорит председатель правления Райффайзенбанка Сергей Монин. — Cегодня мы по-прежнему уверены, что это лучшее, что можно сделать в текущей ситуации. Несмотря ни на что, нам хочется, чтобы у каждого из нас появилось новогоднее настроение. Благотворительный маркет позволяет всем нам стать немного волшебниками и совершить чудо для подопечных фондов».

Все сэкономленные средства будут разделены поровну между сотрудниками банка, и в декабре каждый из них получит доступ к своему виртуальному счету на корпоративном портале, чтобы решить, на какие конкретно цели банк направит выделенную сумму. Специально для этого будет снова открыт внутренний благотворительный маркет, где можно будет помочь детям, взрослым, пожилым людям, животным, а также окружающей среде — всего 30 благотворительным фондам.

Пожертвовать можно будет как всю доступную сумму разом, так и частями, поддержав сразу несколько организаций или направлений. Кроме того, каждый сотрудник сможет добавить любую сумму сверх выделенных банком денег. Сбор средств завершится в канун Нового года.

«Для нас невероятно важно доверие банка и его сотрудников: благодаря проекту второй год подряд поддержку получат 30 проверенных некоммерческих организаций по всей России. Эти благотворительные проекты помощи детям, тяжелобольным взрослым, одиноким пожилым людям, бездомным и редким животным будут работать не только в праздник, но целый год. Мы благодарим банк за возможность объединить людей, чтобы развивать сферу благотворительности в стране», — отметила Александра Бабкина, директор социальных проектов VK, руководитель сервиса Добро Mail.ru.