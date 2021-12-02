В Челябинской области 5 человек пострадали в тройном ДТП

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

ДТП с участием трех автомобилей случилось утром 2 декабря на 73-м километре дороги Южноуральск-Магнитогорск.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 42-летний водитель LADA Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там LADA столкнулась с Renault Logan под управлением 41-летгего мужчины, а затем еще с одной встречной машиной — LADA Kalina, за рулем которой находилась 32-летняя женщина.

С места аварии в больницу увезли пятерых пострадавших. Это водитель Renault и два его пассажира — мужчины 33 и 44 лет, а также двое 27-летних мужчин, ехавших на пассажирских местах LADA Priora.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

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