Вирус или бактерия? Какие бывают маркеры инфекции и воспаления

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Четвертая волна COVID-19 проходит на фоне сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Какие бывают маркеры инфекционных и воспалительных процессов в организме? Как определить, имеет заболевание вирусную или бактериальную природу? — об этом рассказал Филипп Шубин, врач клинико-лабораторной диагностики, заместитель заведующего лабораторией ООО «ИНВИТРО-Урал» по контролю качества.

Наиболее простое лабораторное исследование для диагностики и контроля течения воспалительных и инфекционных заболеваний — это определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Но несмотря на доступность и большую частоту назначений, это исследование имеет свои недостатки. Исследование СОЭ не специфично, с его помощью невозможно определиться, где именно в организме развилось воспаление и чем оно вызвано. Уровень СОЭ может повышаться при других состояниях, которые не связаны с воспалением, например, травмы, аутоиммунные заболевания, анемии, заболевания почек и т.д.

Более специфичное и точное исследование, которое направлено на выявление воспаления — определение С-реактивного белка (СРБ, CRP). Этот белок обнаруживается в крови исключительно при воспалении, в отличие от СОЭ. Но и этот маркер не поможет установить причину воспаления. Еще в списке лабораторных исследований может быть несколько тестов по определению СРБ, поэтому следует быть внимательным при выборе и обязательно посоветоваться с лечащим врачом. Высокочувствительный СРБ предназначен для уточнения сердечно-сосудистых рисков, определение СРБ в стандартном исполнении применяют, чтобы выявить воспаление и для контроля лечения воспалительных заболеваний.

Прокальцитонин является предшественником гормона кальцитонина. Весь прокальцитонин расходуется на синтез гормона кальцитонина и у здоровых людей в крови не определяется.

Прокальцитонин быстро обнаруживается в крови при бактериальной инфекции. Его можно обнаружить уже через 3-6 часов от начала воспалительного процесса. Чем интенсивнее воспалительный процесс, тем выше уровень прокальцитонина в крови. Так же быстро уровень прокальцитонина снижается в крови при эффективном лечении (период полураспада — 24 часа).

Например, СРБ при бактериальной инфекции обнаруживаются в крови намного позже и медленнее снижается при разрешении воспалительного процесса. При вирусной инфекции уровень прокальцитонина не повышается, следовательно, использование антибактериальных средств не показано.

Что помогает определить уровень покальцитонина?

• Какая природа инфекции (вирусная или бактериальная);

• Когда начать прием антибиотиков и когда отменить;

• Локальная инфекция или генерализованная.

Определение неоптерина применяется для ранней диагностики вирусных и некоторых бактериальных инфекций в организме. Повышенный уровень неоптерина в крови обнаруживается в конце инкубационного периода еще до появления клинических симптомов. Наиболее высокий уровень неоптерина наблюдается перед тем, как становятся обнаруживаемыми специфические антитела против вируса.

При каких инфекциях может быть полезно исследование?

• Ранняя диагностика, мониторинг течения и прогнозирование тяжести заболевания COVID-19;

• Диагностический и прогностический маркер ВИЧ-инфекции;

• Маркер для раннего выявления гепатита С и В, ВИЧ, ЦМВ и других вирусов в продуктах донорской крови до появления антител;

• Контроль эффективности терапии гепатита С;

• Маркер, позволяющий отличить вирусные инфекции нижних дыхательных путей от бактериальных;

• Повышенный уровень неоптерина наблюдается при туберкулезной инфекции, вызванной Mycobacterium tuberculosis.

Таким образом, мы узнали, что для выявления воспаления могут назначаться тесты СОЭ, СРБ, прокальцитонин и неоптерин. Менее чувствительными являются СОЭ и СРБ, они позволяют понять есть воспаление в организме или нет. При этом СОЭ может давать ложные результаты.

Наиболее чувствительными являются исследования, определяющие прокальцитонин и неоптерин. Прокальцитонин позволяет определить, что воспаление вызвано бактериями помогает в решении о необходимости назначения или отмене антибиотиков, что может быть актуально при пневмонии. Неоптерин выявляет вирусную инфекцию еще до появления признаков заболевания и антител в крови.

Несмотря на кажущуюся простоту эти тесты бессмысленно назначать самовольно или на всякий случай здоровым людям. Результаты либо не дадут полезной информации, либо могут ввести в заблуждение. В любом случае назначает исследование по показаниям и оценивает результат в совокупности с оценкой состояния пациента лечащий врач.

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