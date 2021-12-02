В Озерске школьников и студентов переводят на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ

На удаленке школьники будут учиться с 4 по 13 декабря. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Озерске Челябинской области школьников, а также студентов первых и вторых курсов переводят на дистанционное обучение. Оно будет длиться с 4 по 13 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Озерского городского округа.

Кроме того, местные власти приняли решение запретить на тот же срок проведение занятий в секциях и кружках для несовершеннолетних. Это также касается спортивных и культурных мероприятий с участием детей, в том числе и на открытом воздухе.

Напомним, накануне перевели на дистант школьников Снежинска. Решение принял местный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

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