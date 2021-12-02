В Челябинской области ввели ограничения из-за бешенства животных

За месяц от инфекции пало пять животных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ноябре в разных районах Челябинской области выявлено пять случаев бешенства. Об этом ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. За месяц от инфекции в Варненском, Кунашакском, Верхнеуральском районах, Челябинске и Коркино пали собака, лиса, корова и две кошки.

По данным управления Россельхознадзора, с начала года в области зафиксировали 64 случая бешенства животных в 60 неблагополучных районах. В прошлом году их было 68. Челябинская область входит в тройку лидеров по заболеваемости среди регионов России.

В районах с выявленным случаем запрещаются ярмарки, выставки со скоплением животных, вывоз восприимчивых животных, отлов диких животных. Специалист госветслужбы проверяет потенциальных заболевших. Также проводится вакцинация против бешенства. Карантин закончится, когда с ликвидации больного животного или его трупа пройдет два месяца.

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