В больнице под Челябинском пациенты вынуждены ждать очереди в полуразрушенных коридорах

Фото: Вячеслав Бакин / Facebook.com

В Челябинской области жители Еткульского района вынуждены стоять в очереди на вакцинацию в помещениях, которые требуют срочного ремонта. В коридоре местной больницы практически отсутствует плитка на потолке, а сами стены находятся в обшарпанном виде. Также есть проблемы с освещением – некоторые лампы просто не работают. Фотографией с обстановкой в медучреждении поделился южноуралец Вячеслав Бакин на своей странице в Facebook.

— А как обслуживаются слуги народа? Это Еткульская больница Челябинской области, — написал Вячеслав Бакин.

— Ну и обстановочка. Помещение как подвал. И народу - друг на друге сидят и ковида не боятся. Печальное зрелище, — отметили в комментариях под фотографией.

В разговоре с журналистом КП-Челябинск Вячеслав Бакин также добавил, что в больнице на его глазах произошла потасовка между людьми – не поделили место в очереди.

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