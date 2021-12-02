«Трактор» в Челябинске с «сухим» счетом уступил «Амуру»

"Трактор" на своей площадке уступил "Амуру" 0:2. Фото ХК "Трактор".

«Медведи» сегодня, 2 декабря начали очередную четырехматчевую домашнюю серию. Первым соперником стал хабаровский «Амур». В начале октября «Трактор» в гостях дважды переиграл «Амурских тигров». Но в этот раз «черно-белые» уступили с «сухим» счетом — 0:2. Оба гола «Трактор» пропустил в первом периоде, а в оставшееся время так и не смогли «распечатать» ворота «Амура».

Похоже, эта победа больше нужна была «Амуру», который борется за попадение в зону плей-офф. Поражение от хабаровчан никак не повлияло на турнирное положение челябинцев — они остаются на втором месте Восточной конференции КХЛ.

Это четвертое поражение «Трактора» с «сухим» счетом в этом сезоне. 4 декабря в Челябинске «медведи» сыграют со «Спартаком», 6-го — с «Куньлунем», а 8-го — с питерским СКА.

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