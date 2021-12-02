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Происшествия2 декабря 2021 16:28

В Челябинской области четверо детей попали в больницу после отравления угарным газом

В обстоятельствах происшествия разбирается прокуратура
Ян Стоев
Ян Стоев
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В Магнитогорске (Челябинская область) четверо детей отравились угарным газом. Инцидент произошел в четверг, 2 декабря, в одном из частных домов по улице Карла Либкнехта. Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, в обстоятельствах происшествия разбирается прокуратура Орджоникидзевского района.

— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требований закона и полноте проводимой работы с многодетной семьей, — сообщила Наталья Мамаева.

По предварительным данным, причиной отравления могло стать неосторожное обращение с печным отоплением. Отметим также, что доследственную проверку также начали сотрудники полиции.

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