В Челябинске завели дело на подростка, устроившего ДТП с пятью автомобилями

Фото: klsnkvjl / instagram.com

В Челябинске завели административное дело на 17-летнего подростка, который на отцовском BMW устроил массовую аварию на улице Чичерина. Парню грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей за управление автомобилем без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ). Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска, дело будет рассматривать комиссия по делам несовершеннолетних.

Кроме того, водители пострадавших в ДТП автомобилей могут рассчитывать на компенсацию материального ущерба. Для этого им нужно подавать в суд на молодого человека.

Напомним, авария произошла 27 ноября на улице Чичерина. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением и спровоцировал ДТП с Toyota, Kia, Skoda и Hyundai. В ГИБДД уточнили, что пострадавших нет.

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