Что произошло после матча «Трактор» - «Амур» в Челябинске

«Трактор» не смог противостоять «Амурским тиграм». Фото ХК «Трактор».

Сегодня, 2 декабря «медведи» на своей площадке с «сухим» счетом 0:2 уступили «Амуру». Это первое за два года домашнее поражение «Трактора» от хабаровчан.

Кстати, первую шайбу в ворота «Трактора» забросил сын бывшего игрока и тренера «Трактора» Андрея Николишина Иван. После матча он признался, что еще в детстве ходил на хоккей на арену «Трактор», смотрел, как играл отец. Иван занимался хоккеем в Челябинске у тренера Олега Николаевича Беца. Николишин-младший сказал, что матчи с «медведями» для него принципиальные.

Отметим, что «Амур», который сейчас борется за попадание в зону плей-офф, выиграл уже три матча подряд.

Главный тренер хабаровчан Михаил Кравец после игры поделился впечатлениями, сказав, что перед матчем настраивал ребят на упорное противостояние.

— Победа над сильным соперником — это здорово. Я сказал своим игрокам, что выиграть можно только действуя самоотверженно всей командой. Командный дух приведет нас к победе. Ребята здорово оборонялись, помогали своему голкиперу, подчеркнул Михаил Кравец.

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин посетовал на то, что у команды «хромает» результативность, и, скорее всего, это связано с усталостью игроков.

— Мы уже сыграли 37 матчей. Много переездов, непростой график игр. Усталость накапливается. Нет свежести. Это сказывается и на реализации моментов. Будем восстанавливаться. Методы для этого есть.

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